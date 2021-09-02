Dünya barış günü Kuşadası'nda çoskuyla kutlandı

Kuşadası Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü ve Kuşadası Cemevi'nin açılışı dolayısıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Tolga Sağ ve Mustafa Özarslan'ın sahne aldığı bir konser düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de izlediği konserde barış mesajları verildi.

Oldukça coşkulu geçen konserde Türk Halk Müziği'nin usta sanatçıları Tolga Sağ ve Mustafa Özarslan, sevilen türkü ve bestelerini Kuşadalılar için seslendirdi. Konser bitiminde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sahneye çıkarak Tolga Sağ ile Mustafa Özarslan'a teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Eylül'ün sevgi ve barış günü olduğunu belirterek “Yurtta sulh, cihanda sulh sözünü söyleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk'ün ülkesinde her gün barışın ve sevginin günüdür. Bize bu yakışır. Herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.