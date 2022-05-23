Dünya, Beach Pro Tour Kuşadası'nı izledi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyon oldu. Kuşadası Sevgi Plajı'nda kurulan kortlarda gerçekleştirilen dev organizasyona 33 ülkeden 200 sporcu katıldı.

19 Mayıs Perşembe günü başlayıp 4 gün süren organizasyon yaklaşık 5 bin sporsever tarafından ilgiyle izlendi. Dünya'nın gözü Kuşadası'nda oldu. Uluslararası birçok spor kanalı maçları canlı olarak yayınladı. Final maçlarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Şarköy Belediye Başkanı Alper Var ve bürokratlar birlikte izledi.

Erkeklerde şampiyon İsveç

Şampiyonanın erkekler finalinde İsveç' ten David Ahman- Jonatan Hellvig ikilisi Avustralya'dan Christopher McHugh- Paul Burnett ikilisini 19-21, 21-18, 15 12 setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük kupasını ise Almanya'dan Nils Ehlers- Clemens Wickler ikilisi, İtalya ‘dan Adrian Carambula-Enrico Rossi 2-1 yenerek kazandı. Bu sonuçlara göre erkeklerde 1.İsveç, 2. Avustralya 3. Almanya oldu.

Kadınlarda ABD şampiyon

Kadınlar kategorisinde ABD'den Kristen Nuss- Taryn Kloth ikilisi, Avustralya'dan Mariafe Del Solar - Taliqua Clancy ikilisini 21-12, 17-21, 17-15' lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncülük mücadelesinde de ABD'den Terese Canon, Sarah Sponcil, Almanya'dan Isabel Schneider ve Sandra Ittlinger ikilisini 21-11, 17-21,15-12'lik setlerle 2-1 yenip üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bu sonuçlarla kadınlarda 1. ABD, 2. Avustralya, 3. ABD oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve bürokratlar verdi. Turnuvada toplam 150 bin dolar para ödülü dağıtıldı.