Dünya Çiftçiler Günü Aydın'da kutlandı

Aydın Efeler Ziraat Odası ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamalarına Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunum töreninde konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçinin zor günlerden geçtiğini söyledi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, tüm dünyada olduğu gibi Aydın'da da kutlandı. Efeler Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan program sabah Ziraat Odası Yönetim Kurulu'nun Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilerin sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizdi. Çiftçilerin zor günlerden geçtiğine değinen Kendirlioğlu, önümüzdeki dönemlerde ülke çiftçisinin beklentilerinin karşılanması temennisinde bulundu.

“Çiftçimiz tarlaya inmeye zorlanıyor”

Çiftçilerin artan girdi maliyetleri karşısında mücadele etmekte zorlandığına dikkat çeken Kendirlioğlu, “Son zamanlarda dövizin devamlı yukarı doğru tırmanmasından dolayı girdi maliyetleri neredeyse yüzde 100 ve yüzde 150'lere varacak şekilde artması çiftçimizi bir hayli zorluyor. Gübre, tohum, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde çiftçinin ne kadar zor durumda olduğunu görüyoruz. Çiftçimiz adeta tarlaya inmeye zorlanır oldu. Biz yetkililerden gübre, akaryakıt ve prim desteklerinin günümüze göre revize edilmesini istiyoruz” dedi.

Pamuk eken çiftçilerin sorunlarına da değinen Kendirlioğlu, “Geçen sene pamuk primleri Mart ayında dağıtılmıştı ve ilaç gibi gelmişti. Bu sene doğal olarak yeni sezon öncesi çiftçimiz bir beklenti içine girdi ancak Mayıs 15 oldu hala primler ödenmedi. Biz bayramdan önce bu primlerin çiftçimizin hesabına yatmasını temenni ediyor ve istiyoruz. Ayrıca 500 kilogram gibi bir üst limitin konulması yanlıştır. Üretene ürettiği kadar prim verilmeli. Çünkü primin amacı üretimi çoğaltmak ve teşvik etmek içindir. Madem ki böyle bir üst limit konulacaksa da bu durum çiftçimize baştan belirtilmelidir. Çiftçimiz ekimden önce bilgilendirilmelidir. Çiftçi önceden hesabını ona göre yapmalıdır. Maç oynanırken kural değiştirilmez” diye konuştu.