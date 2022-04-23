Dünya Çocuklarının Kostümleri Defileyle Sergilendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencilerinin dünya çocukları kostüm partisi büyük ilgi gördü. Birbirinden ilginç kostümlerle dünyanın renklerini okullarına getiren öğrenciler büyük beğeni aldı.

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı kutlamalarında etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde dünyadaki tüm çocukların bayramını da kutlamayı unutmayan minik öğrenciler, büyük emeklerle ve uzun araştırmalarla hazırlamış oldukları dünya çocukları kostümlerini giyerek defile yaptı. Renkli anlara neden olan defile büyük ilgi gördü. Defilede giyilen kıyafetlerin sıfır atık projesi çerçevesinde atık malzemelerden hazırlandığını ifade eden Okul Müdürü Hatice Kıvrak, “Okulumuzda sürdürülen sıfır atık, eko okul, değerler eğitimi ve temel eğitimde demokrasi kültürünü güçlendirme projeleri çerçevesinde tüm velilerin desteği ile dünya kültürünü tanıtıcı, dünya çocuklarının günlük hayatta kullandığı kıyafet ve aksesuarlar geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak eğlenceli bir defile eşliğinde görücüye çıkartıldı. Bu yılda çocuk bayramımızı farkı bir etkinlikle kutlayarak çocuklarımızın ufkunu bir kez daha genişletmiş olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.