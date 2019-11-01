Dünya dama şampiyonları Efeler'de

Efeler Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası ilk gününde yüzlerce katılımcıyı ağırladı.

Efeler Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu'nun iş birlikleri ile düzenlenen turnuva, Atatürk Kent Meydanı'na kurulan çadırda gerçekleşen açılış töreninin ardından başladı.

Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Lübnan, Katar, Maceristan, Mısır gibi Dünya'nın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay turnuva başlangıç maçını Lübnan'lı Abdülhamit Alezmi ile gerçekleştirdi. Farklı yerlerden turnuvaya katılan toplam 130 sporcu üç gün boyunca kurulan çadırda mücadele edecek.

Turnuva açılışında konuşan Aydın Türk Daması Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Ergül Kırbaş, desteklerinden dolayı Başkan Atay'a teşekkür ederken şunları ifade etti:

“Başkanımız yanımızda ve destekçimiz olduğu için çok mutluyuz. Türk Daması'nı çocuklarımıza örnek göstererek toplumumuzun tüm kesimlerine yaymak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bunu başarabilmek adına bu şekilde gerçekleşen turnuvalar ile damayı gelecek nesillere taşımak ve yaygınlaştırmak hedefimizdir.”

Gerçekleşen turnuvaya İzmir'den katılan İzmir Türk Daması Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Metin Sözer ise dama ile ilgili farklı bir konuya dikkat çekerek, “ Türk daması geleneksel olmakla birlikte bize ait bir spordur. Geçmişi milattan önceye dayanmaktadır, bunu bilerek damaya daha fazla sahip çıkmalıyız. Erkek egemen toplumlarda dama sporu erkek sporu gibi algılanıyor ve toplumlarda bu algı ile bir sonraki nesillere aktarılıyor. Bizim bu algıyı yıkmamız ve kadınlarımızı dama sporuna daha fazla dâhil etmemiz gerekiyor. Federasyon olarak bu konu ile ilgili de çalışmalar yürüterek, elimizden geleni yapmaktayız” dedi.

Efeler'i Marka Şehir yapma konusunda ısrarcı tavrını yaptığı projelerle ortaya koyan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay turnuva açılışında şunları söyledi;

“Yarışmak için geldiniz ama bir kültürü de yaşatmak için buradasınız, bu yüzden çok teşekkür ederim. Dedem İzmir Dama Şampiyonuydu, bundan dolayı damayı çok önemsiyorum. Kardeşler olarak dama ile büyüdük, bu yüzden ailemizde damanın yeri ayrıdır. Efeler'deki kadınlar çok yamandır. Siz bahsedin, onlar hemen bu oyunun derneğini kurarlar. Kadınlarımızın gerekli katkıları yapacağından hiç şüphem yok. ‘Marka Şehir' yolunda ilerleyen Efeler için bir organizasyon daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”