“Dünya Didim'i seviyor” festivaline katkı sunanlara teşekkür edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen “Dünya Didim'i Seviyor” festivaline katkı sunan kurum ve kuruluşlara Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından teşekkür belgesi verildi.

Aydın Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ile İlçedeki Odaların ve meslek örgütlerinin katkılarıyla Didim Kent Konseyi öncülüğünde 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Didim'de düzenlenen Dünya Didim'i Seviyor” festivaline katkı sunan kurum ve kuruluşlar onurlandırıldı. Didim Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile Didim Kent Konseyi başkanı Osman Ayyıldız ile kurum temsilcileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Kuruca ilçede göreve başladığı ilk hafta düzenlenen festivalin güzel geçtiğini ifade ederek “Aydın Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ile ilçedeki Odaların ve meslek örgütlerinin destekleriyle ilk kez yapıldı ama renkli görüntüler vardı festivalde. İlk her zaman zordur devamı gelecektir. İşin görsellik kısmı güzeldi. 65 ayrı ülkeden vatandaşın Didim'de yaşaması çok güzel; bu festivalde ise 38 ülke vatandaşı stant açtı. Dünyaya barış mesajları verildi. Kutsal yolun bulunduğu bir yerden dünyaya barış yolu çizildiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ise festivalin bir projeden ortaya çıktığını ifade ederek 6 aylık bir çalışmanın sonucunda festivalin gerçekleştirildiğini söyledi. Didim gibi bir turizm ilçesinde bu kadar farklı ülkelerden insanların yaşamasının Didim'in tanıtımı açısından da güzel olduğunu kaydeden Ayyıldız, festivale katılan ülkelerden olumlu tepkiler aldıklarını ve gelecek yıl festivale ilginin daha fazla olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi başkanı Ayyıldız, desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Kuruca'ya teşekkür plaketi verirken, Kaymakam Kuruca ise festivale destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi verdi.