Dünya Tiyatro Haftası'nda Kuşadası'nda 'Engelsiz Tiyatro' sahnelendi

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen yenilikçi drama eğitimine katılan engelli öğrenciler “Bir Orman Şenliği” adlı oyunu Erkan Yücel Sahnesi'nde sergiledi.

Yönetmenliğini Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan'ın yaptığı oyun, Erkan Yücel Sahnesi'ni dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde verilen drama eğitimlerine katılan engelli öğrenciler tarafından hazırlanan “Bir Orman Şenliği” isimli tiyatro oyunu bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Çevre ve doğa talanına dikkat çekerek çocuklara orman sevgisi aşılamayı amaçlayan oyun seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

“Bir Orman Şenliği” isimli oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler de izledi. Bir ormanda yaşayan çeşitli hayvanları canlandıran Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin performansı Erkan Yücel Sahnesi'ni dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası'ndaki Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir oluşum olduğunu ve belediye olarak yıllardır bu tesise tam destek verdiklerini ifade etti. Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde engelsiz bir yaşamı var etmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek engellerin aşılmasında kendilerine büyük destek olan Kuşadası Belediyesi Başkanı Özer Kayalı ve Drama Eğitmeni Mehmet Turan'a teşekkür etti.