Dünya üçüncüsünden şampiyonluk sözü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite eğitimi gören Azerbaycanlı Reşat Ahmedov, kendini denemek için ilk kez katıldığı vücut geliştirme yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Başarının ardından hedef büyüten Ahmedov'un şimdiki hedefi ise önümüzdeki yıl Amerika'da yapılacak olan yarışmada altın madalya kazanmak.

7 yıldır Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı öğrenci Reşat Ahmedov, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek için 5 yıldır spor yaptığını ve son iki yılda da vücut geliştirme sporuna merak sardığını ifade ederek, “Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek amacıyla 5 yıl önce başladığım spora son iki yıldır vücut geliştirmeyi de dahil ettim. İyi bir hoca ve iyi bir beslenme düzeni ile başarmamak mümkün değil. Düzenli beslenme, düzenli uyku ve düzenli çalışma ile 2 yılda başarıyı yakalamak mümkün. Bu spor pahalı bir spor ama ben öğrenci olmama rağmen düzenli beslenmem ve kötü alışkanlıklardan uzak durmam nedeniyle düşük bir bütçeyle bu başarıyı yakaladım. Önemli olan inanmak ve dikkatli olmak. İyi bir de hocanız olursa başarı kendiliğinden geliyor” dedi.

Dünya şampiyonluğu sözü verdi

Türkiye'de yapılan ilk profesyonel yarışma olan ve Bursa'da yapılan IFBB PRO LEAGUE ve NPC yarışmasında Anatolian Classic adı altındaki Regional IFBBPRO yarışmasında Dünya üçüncüsü olan Reşat Ahmedov, başarısının sırrını anlattı. Ahmedov, “Yarışmaya ilk kez deneme amaçlı katılmama rağmen daha önce tecrübeye sahip profesyonel yarışmacılar arasına girerek dünya üçüncüsü olduğum için çok mutlu oldum. Bu başarıda emeği olan çok değerli hocalarım Kadircan Kütükçü ve Emirhan Çakan'a da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki yıl Amerika'da yapılacak olan yarışmadan da dünya şampiyonluğu sözü veriyorum” dedi.

Başarılı sporcunun hocaları Kadircan Kütükçü ve Emirhan Çakan ise Reşat Ahmedov'un çok iyi bir sporcu olduğunu ve başarılarının devamını dilediklerini belirttiler.