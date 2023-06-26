Dünyaca ünlü devlet sanatçısından Kuşadası'nda piyano resitali

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından her yıl yaz aylarında düzenlenen 'Güvercinada Dinletileri' devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın muhteşem piyano resitali ile başladı. Serhan Bali'nin anlatımıyla renk kattığı gecede, KUSAV'ın bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı Sanat Onur Ödülleri, Klasik Müzik alanında Gülsin Onay'a verildi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası, yaz sezonuyla birlikte birçok önemli kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya başladı. Bu çerçevede Tarihi Kervansaray'da düzenlenen Güvercinada Dinletileri'nin ilk konuğu, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay oldu. Konserin başında KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından Gülsin Onay'a KUSAV Onur Ödülü verildi. Dünyaca ünlü piyanist, resitalinde Joseph Haydn, Amadeus Mozart, Frederic Chopin ve Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği eserlere yer verdi. Klasik Müzik dergisi Andante'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Serhan Bali de sahneye çıkarak izleyicilere piyano resitalinde çalınan eserler ve bestecileri hakkında bilgi aktardı. Gülsin Onay, muhteşem konserinin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Güvercinada Dinletileri, Tarihi Kervansaray ile Güvercinada Kalesi'nde 15 Ekim tarihine kadar sürecek.

KUSAV Başkanı Levent Köylü, Güvercinada Dinletileri'nin açılışını Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile yaptıkları için gurur duyduklarını belirterek, “Kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan. Bizi kırmayıp, Kuşadası'nda muhteşem bir piyano resitali verdiği için kendisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ise, “Bu akşam Kuşadası'nda 600 yıllık Tarihi Kervansaray'ın güzel ortamında Serhan Bali'nin anlatımıyla Haydn, Mozart, Saygun ve Chopin'in eserlerinden oluşan bir program ile dinleyicilerle müziği paylaşmak harikaydı. Benim için gecenin en özel anı ise KUSAV'ın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle Klasik Müzik alanında KUSAV Onur Ödülü'nün bana verilmesiydi. Bu anlamlı ödül beni çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.