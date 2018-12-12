Dünyada ilk eğitsel standup“Kazasız kul olmaz” Didimlilerle buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında Dünyada ilk kez gerçekleştirilen Eğitsel standup Didim'de sahnelendi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) da destekçilerinden birisi olduğu oyunda tiyatrocu Yavuz Seçkin, Didimlilerle buluştu.

Didim Kaymakamlığı, Didim belediyesi, kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinin yanı sıra İhlas Haber Ajansı da oyunun sponsoru olarak destek sağladı. Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde gerçekleşen gösteriyi Zahrettin Çelik yazıp yönetirken, ünlü tiyatrocu ve oyuncu Yavuz Seçkin'in oynadığı “Kazasız kul olmaz” adlı standup gösterisini sahlendi. Didim belediye başkan yardımcısı Salih Bankoğlu ve eşi, Didim ve yöresi engelliler derneği başkanı (DİYED) Bedri Altıntaş davetliler ile dernek üyeleri ve aileleri izledi.

Biletli olarak gerçekleştirilen standup gösterisi öncesinde DİYAD üyesi gençlerden oluşan koro türküler seslendirdi. Ardından DİFTAD tarafından halk oyunları konusunda eğitilen DİYED üyesi gençler yöresel halk oyunlarını sahneye koydu.

Oyunla ilgili bilgiler veren Oyunun yönetmeni Zahrettin Çelik oyun için bir ay boyunca belirledikleri bir yerde araçları gözlemleyerek, kazalarla ilgili istatistiksel çalışma yaptıklarını ifade ederek, kazaların azaltılması için bu tür bir oyunu kaleme aldıklarını belirtti.

DİYEB Başkanı Bedri Altıntaş ise Didim'de duyarlılık oluşturmak amacıyla bir çok etkinlik yaptıklarını belirterek, bu etkinliğine 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında yapıldığını ifade etti. Altıntaş 12 yıl boyunca birçok etkinlikle Didim'deki engellileri sosyal hayata katmaya çalıştıklarını belirterek “Görüyorsunuz imkan verildiğinde engelli arkadaşlarımız neler yapabiliyor; bu nedenle engel yok bizlerde sadece bizler engelleniyoruz. Bu nedenle bizler bu engelleri aşmak için bir çok proje yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Onları dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ardından ünlü tiyatrocu ve oyuncu Yavuz Seçkin sahne aldı. Oyun öncesinde koltuklara konulan emniyet kemerlerinin bağlanmasını isteyen Seçkin, oyunun amacına değindi. Ardından Fatih Terim, Bülent Ersoy, Yılmaz Vural ve Öztürk Serengil gibi bir çok ismi taklit ederek, konuşmalarından sosyal mesajlar verdi. Oyunun sonunda Seçkin, seyircileriyle poz verirken, DİYED Başkanı Altıntaş, Seçkin'e çiçek verip teşekkür etti. Oyunda elde edilen gelir, derneğe bağışlandı.