İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın en güçlü kadın seslerinden Della Miles Kuşadası'nda

Dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen ve uzun yıllar Michael Jackson’ın vokalistliğini yapan Della Miles, “Tadında Hikayeler” adlı programın çekimleri kapsamında Kuşadası’na geldi.

Dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen ve uzun yıllar Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, “Tadında Hikayeler” adlı programın çekimleri kapsamında Kuşadası'na geldi.


2018 yılında Türkiye'ye yerleşerek Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşamaya başlayan ünlü sanatçı, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programın konuk sunucusu olarak Kuşadası'na geldi. Anadolu'nun kadim kültürünün ve lezzetlerinin izini süren “Tadında Hikayeler” adlı programın yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümü Kuşadası'nda çekildi. Sezona yeni formatı ile başlayan programda Kuşadası'nın tarihi değerleri ile yemek kültürü ele alındı.



Kirazlı mahallesinde yapılan çekimlerde ünlü şarkıcı Della Miles, kapı kapı dolaşarak tüm çocukları bolama yemeye davet etti. Kaşığını alan çocuklar Della Miles ile beraber bolama yemeğe geldiler.


Program çekimlerinde kullanılan malzemeleri köy meydanında kurulan organik pazardan tek tek seçerek alan Della Miles, Kirazlı Mahallesi'ni ve orada yetişen organik ürünleri çok beğendiğini belirterek, “Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye yerleştim. Konserlerim gereği birçok ülkeyi gezmeme rağmen ülkeniz kadar beni cezbeden başka bir ülke olmadı. Özellikle benim de yerleştiğim Ege Bölgesi'nin yemeklerini çok beğeniyorum. Bundan sonraki hayatım büyük bir ihtimal ile ülkenizde geçecek. Kendimi Türkiye'nin gönüllü bir tanıtım elçisi olarak görüyorum” dedi.


Della Miles, program çekimleri sonrasında Kuşadası Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer tarafından karşılanan Della Miles gösterilen ilgi ve destek için Ömer Günel'e vekili aracılığı ile teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.