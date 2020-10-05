İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyaya ambulansta 'merhaba' dedi

Aydın’da yaşayan 9 aylık hamile kadının sancılarının artması üzerine ailesi tarafından çağrılan ambulans ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesine sevki sağlanırken doğumun başlamasıyla birlikte doğum ambulansta gerçekleşti.

Aydın'da yaşayan 9 aylık hamile kadının sancılarının artması üzerine ailesi tarafından çağrılan ambulans ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesine sevki sağlanırken doğumun başlamasıyla birlikte doğum ambulansta gerçekleşti.


Hamile kadının doğumunun başlaması üzerine hastaneye seyir halinde olan ambulansta bulunan 112 personelleri Cem Yaşar, Merve Yıldız, Metin Baysan tarafından doğum gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren kadın ve bebek hastaneye ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı. Pandemi sürecinde ambulansta dünyaya gelen bebeğin kendilerine moral verdiğini belirten ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştiren 112 ekibi “Hastayı evinden aldığımız anda doğum henüz gerçekleşmemişti. Gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye sevkini gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştık. Fakat yol üzerinde hastamızın ağrılarının artmasından dolayı hastamıza tekrar müdahale ettik ve doğumun yakınlaştığını fark ettiğimizde doğumu gerçekleştirmek için harekete geçtik. Ambulanstaki diğer arkadaşlarımızla hareket halindeyken doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Doğumu gerçekleştirdikten sonra anne ve bebeği hastaneye naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.