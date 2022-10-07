Dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde doğum sancıları başlayan bir anne bebeğini hastane yolunda ambulansta dünyaya getirirken, anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında doğum sancıları başlayan bir anne için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar ile ambulans talebinde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Efeler 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ekibi yönlendirildi. Kısa sürede ola yerine giden ekip anneyi hızla ambulansa alarak hastaneye doğru yola çıktı. Sancıları şiddetlenen anne hastane yolunda ambulansta doğum yaptı. Anne ve bebeği Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne nakledilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aydın İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Her zaman vatandaşlarımızın en zor, en acılı anlarında yanlarında olan Acil Sağlık Hizmetleri personelleri olarak bizler böyle mutlu anlara tanıklık edince mesleğimizin değerini bir kez daha anlıyoruz. Bebeğimize ve ailesine sağlıklı mutlu bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.