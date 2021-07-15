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Dur ihtarına uymayan şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle bekçileri dün gece Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 kişiye dur ikazında bulundu. Dur ikazına uymayarak kaçmaya başlayan şahıslardan bir tanesi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan C.K. isimli kişinin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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