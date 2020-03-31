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Duraktaki koltuğu kendisine yuva yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı önlemler kapsamında mesai saatleri dışında belediye otobüsleri çalışmazken boş kalan duraklar can dostlara yuva oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemler kapsamında mesai saatleri dışında belediye otobüsleri çalışmazken boş kalan duraklar can dostlara yuva oldu.


Aydın'daki bir duraktaki koltuğu kendisine barınak yapan can dost sokaktan geçenleri gülümsetti.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu'nun "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısı Aydın'da karşılık bulurken, belediye otobüslerini ve şehiriçi minibüslerini kullanan vatandaş sayısı oldukça azaldı. Durakların boş kalmasını fırsat bilen can dostlar da durakları mesken edindi. Aydın'da belediyenin veteriner hekimleri tarafından beslenen bir can dost duraktaki koltuğu sahiplenerek kendisine yuva yaptı.

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