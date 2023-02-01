Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde çıkarken, şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araç ve araç çevresinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan B.Y. ve İ.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.