Düşen uçakta ölen pilotların cenazeleri Aydın'a gönderildi

Aydın'dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilot için Aydın Çıldır Havaalanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilotun cenazeleri, yakınları tarafından otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Aydın'a götürüldü.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan pilot Hamdi Yılmaz ve öğrenci pilot Merve Altun'un cenazeleri, aynı cenaze aracıyla kaza yapan uçağın kalkış yaptığı Çıldır Havaalanı'nda bulunan uçuş akademisine getirildi. Burada iki pilot için tören düzenlendi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve protokol üyelerinin de katıldığı törenin ardından Hamdi Yılmaz'ın cenazesi hava yoluyla Kayseri'ye, Merve Altun'un cenazesi ise karayoluyla Afyonkarahisar'a gönderildi.