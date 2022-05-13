Duyarsız sürücülerin umursamazlığı “pes” dedirtti

Aydın'ın Efeler ilçesinde duyarsız sürücüler tarafından kavşak içerisine park edilen araçlar trafiği tehlikeye atarken, zaman zaman yayalara da zor anlar yaşatıyor.

Aydın genelinde gün geçtikçe artan araç sayısı ile birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ederken, duyarsız sürücülerin gelişigüzel araç park etmeleriyle birlikte yoğunluk adeta ikiye katlanıyor. Merkez ilçe Efeler'in en işlek yerlerinden olan Gençlik Caddesi üzerinde bulunan kavşak ise özellikle mesai saatleri içerisinde adeta otoparka dönüşüyor. Kavşağın karşısında otopark alanının da bulunmasına rağmen bazı duyarsız sürücülerin araçlarını kavşak içine park etmesi görenlere “pes” dedirtiyor. Gün içerisinde trafik ekipleri yaşanan duruma müdahale etse de, ekiplerin gitmesinin ardından duyarsız sürücüler ise yeniden harekete geçiyor. Trafik ekipleri sık sık kontroller yapıp, sürücüleri uyarırken bazı sürücülerin yasağı umursamayıp araçlarını tekrar park etmesi “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kavşak içerisine park edilen araçlar, birçok vatandaşın da tepkisine de yol açıyor.