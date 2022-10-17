İhlas Haber Ajansı

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(Düzeltme) Terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yapan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde İncirliova ilçesinde, terör örgütü TKP/ML propagandası yapmak suçundan aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından; terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütü TKP/ML propagandası yapmak' suçundan aranan M.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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