“Düzensiz beslenme iş hayatını da olumsuz etkiliyor”

Erdal Gezer, yoğun iş temposu yüzünden hareketsiz bir biçimde çalışmanın ve düzensiz beslenmenin iş hayatını da olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle masa başı çalışanların aşırı çay ve kahve tüketimine bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Başhekim Gezer, “Masa başı çalışanların normal bir kiloda yaşamlarına devam etmesi için beslenme alışkanlıklarına ve düzenli ve doğru beslenmeye daha fazla özen göstermesi gerek” dedi.

Günümüzde en büyük sağlık sorunlarından birinin obezite olduğunu ve hareketsiz bir iş hayatına sahip olanların daha fazla kilo aldığını belirten Erdal Gezer, “Masa başında çalışıp düzensiz beslenen için kilo verme süreci daha zordur. Maalesef yoğun iş temposu, beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Masa başında çalışan ve hareketsiz uzun saatler geçiren bir çalışan, 3 ana öğüne ek olarak mutlaka ara öğünler de tüketmeli. Sağlıklı ve ideal bir kiloda kalmak için sık ama hafif beslenmek çok önemli. Bu sayede kan şekeri seviyesi ile birlikte enerji seviyesi de korunur. Aksi halde yorgunluk hissi ve odaklanma problemi yaşayan çalışanlar, etkin bir performans gösteremez. Bu nedenle daha verimli bir çalışma için düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir” dedi.

Normal şartlarda yetişkin bir kadının günlük 1800, erkeğin ise 2400 kalori ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Erdal Gezer, “Eğer kilo vermek istiyorsanız, kalori kısıtlaması yapmanız gerekiyor. Bunu yaparken de doğru beslenmek gerekiyor. Aksi takdirde düzensiz ve dengesiz beslenme iş hayatını da olumsuz etkiliyor” diyerek doğru ve dengeli beslenmenin kişinin kendi yaşamının yanında iş hayatını da birçok olumlu katkısı olduğunu belirtti.