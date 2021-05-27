E-Twinning Projesi ‘Dikkat ve Oyun Atölyesi' Tamamlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nun da ortağı olduğu ‘Dikkat ve Oyun Atölyesi' isimli E-Twinning projesi tamamlandı.

10 Türk Öğretmen ve 6 yabancı öğretmenin ortak olduğu hayatın bir parçası olan oyun ile ilgili projede hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin fikirlerini ortaya koyacakları dikkat gerektiren oyunlar oynanmasını, bu oyunları uzaktan eğitimde evde rahatça hazırlayabilmelerini sağlamak olduğu ifade edildi.

Kuruculuğunu Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Dilşen Kırlı ve Bornova Zehra Hoca Hanım İlköğretim Okulu Öğretmeni Fadime Yazıcı'nın yaptığı E-Twinning projelerinden olan ‘Dikkat ve Oyun Atölyesi' adlı proje 10 Türk okul öğretmen ve 4'ü Azeri, 2'si Romanyalı olmak üzere 6 yabancı öğretmenin işbirliği ile 2021 ocak ayından 2021 mayıs ayı sonuna kadar aktif çalışmalar gerçekleştirdi.

Dilşen Kırlı, proje ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Oyun hayatımızın bir parçasıdır. Oyunun her insana mutluluk verdiğini söyleyebiliriz. Oyun oynayan insan birçok alanda kendini geliştirir, ruh sağlığı korunur, zihinsel gelişimi aktif olur. Dikkat, strateji, akıl yürütme içerikli oyunların ise günümüzün ciddi sorunlarından olan dikkat eksikliği, Demans, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruduğu biliniyor. Projemiz ile hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin fikirlerini ortaya koyacakları dikkat gerektiren oyunlar oynanmasını, bu oyunları uzaktan eğitimde evde rahatça hazırlayabilmelerini istedik ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ayrıca gelişimlerine zarar verebilecek ve yaşına uygun olmayan oyunlardan uzak durarak, kendi ürettiği ve gelişimine uygun faydalı oyunlar oynamalarını sağladık. Projemizde yer alan tüm öğrenciler birbirinden güzel akıl ve dikkat oyunları oynayarak birçok kazanım elde ettiler” dedi.