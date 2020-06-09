İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ecel elektrik direğinde yakaladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da elektrikçilik yapan Mehmet Becerik (55), oğlu Recep Becerik ile Karabağ Mahallesi'ndeki sondaj kuyusuna elektrik bağlamak istedi. Bağlantıyı yapmak için direğe çıkan Mehmet Becerik'in bir süre sonra direkte hareketsiz bir şekilde bulunduğunu fark eden oğlu Recep Becerik hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay terine gelen sağlık ekipleri Mehmet Becerik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Becerik'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.