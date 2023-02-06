Ecel yaşlı adamı otobüste yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam seyahat ettiği otobüste hayatını kaybetti.

Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerindeki Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Fethiye seferini yapan özel bir firmaya ait otobüste seyahat eden 86 yaşındaki Yusuf Aslan bir süre sonra uykuya daldı. Otobüs Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne geldiğinde yaşlı adamın tepki vermemesinden şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.