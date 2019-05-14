Eczacılar günlerinde sektörün sorunlarını konuştu

Yılı etkinlikleri Aydın'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aydın Eczacı Odası güne Atatürk anıtına çelenk sunarak başladı. Daha sonra oda binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, sektörün sorunlarını dile getirip ilaçta da millileşmenin öneminden söz etti. Vatandaşların sağlık ürünlerini internetten almaması konusunda da uyaran Başkan Karaarslan, “İnternetten aldığınız ilacın güvenliği şüphelidir” dedi.

14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile Türkiye'de eczacılı mesleğinin 180 yıl önce akademik bir mesleğe dönüştüğünü kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, eczacılar olarak “Önce zarar vermeyeceksin” ilkesiyle hizmet verdiklerini söyledi.

14 Mayıs'ı eczacılık ve eczacılığın geleceği n geleceği açısından simgesel bir tarih olarak önemsediklerini belirten Başkan Kararaslan, bu yıl ki temalarının “Anne Bebek Dostu Eczane” olduğunu kaydetti.

Toplum sağlığını ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları olarak hastalarımızın daha iyi bir sağlığa ulaşmaları her zaman öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Karaarslan, “Ne yazık ki son dönemlerde tarafımızca asla kabul edilemeyecek uygulamalara üzülerek şahitlik ediyoruz. Bugüne dek eczanelerde, eczacı danışmanlığında halkımıza sunulan ürünlerin, eczane dışından satılmaya başladığını; ticari kaygılar ile hareket edildiğini, toplum sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu tarz plansızca atılan adımların toplum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarımızı yineliyor, sağlık gibi hassas bir konuda reklamın ve pazarlamanın gücünün değil, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemini vurguluyoruz. İnternetten pek çok şeyi alabilirsiniz, ancak anne bebek ürünlerini internetten almayın; ilacınızı, ilaç dışı sağlık ürünlerini internetten almayın. Bu ürünleri, bebeğinizin ve sizin hak ettiği şekilde, en güvenilir yer olan eczanelerden, bu konuda kapsamlı bir eğitim görmüş eczacınızın danışmanlığında alın” dedi.

Son dönemlerde gerek dünyada gerek ülkemizde aşı karşıtlığının ivme kazanmış durumda olduğunu ifade eden Karaarslan, “Aşılara, aşıların içeriğine ilişkin bilimsel dayanağı olmayan söylemler her yerde karşımıza çıkıyor. Aşılama ile önlenebilir hastalıklara ilişkin salgın riski günden güne artmaktadır. Açıkça ifade etmek gerekir ki halk sağlığının sürdürülebilirliği tehdit altındadır” diyerek son dönemlerde plansızca artan eczacılık fakültelerinden de dert yandı. Başkan Karaarslan, 2001 yılında 8 olan eczacılık fakültesinin bugün 49'a ulaştığını belirterek “Son 7 yılda, eczacılık fakülteleri kontenjanları yüzde 71,7 oranında artırıldı. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu, 2023 yılında eczacı ihtiyacını 32 bin 900 olarak gösteriyor. Şu anda ise 37 binin üzerinde eczacı bulunuyor” diyerek tüm meslektaşlarının gününü kutladı.