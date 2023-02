Edebiyat Kampı, Aydın'ın ev sahipliği ile başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Tematik Kış Edebiyat Kampı, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl on beş farklı temayla on beş farklı ilde gerçekleştirilecek. 30 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelme ve bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı bulacak. Bu çerçevede düzenlenen Edebiyat Kampı'na ise Aydın ev sahipliği yapacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, konserler, bilgi yarışması, sinema gösterimi ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kamp için 15 farklı ilden Aydın'a gelen edebiyatsever gençler kamp boyunca hem edebiyat üzerine düzenlenecek olan programlar ile kendilerini geliştirecek hem de Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezerek şehri tanıyacak.

Berin Menderes Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; Gençlik ve Spor Bakanlığımızca bu yıl yedincisi düzenlenen Tematik Kış Kampları çerçevesinde saygıdeğer hocalarımızı ve sevgili gençlerimizi Edebiyat Kampı ile Aydın'da ağırlıyor olmaktan memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Alanında uzman isimleri bir araya getirerek, gençlerin ilgi duyduğu temalarda bilgi ve birikimlerini artırmak, aynı zamanda da yeni şehirler ve insanlar tanıyarak hayata bakış açılarının genişlemesini sağlamak Bakanlığımızın öncelikli amaçlarındandır. On beş ayrı ilde, on beş ayrı temada gerçekleştirilen kış kamplarıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizin pek çok güzel deneyim yaşamasına vesile olan Bakanımıza teşekkür ediyorum. Edebiyat alanında ilimizde yürütülecek bu büyük ve güzel çalışmada ayrıca hafta boyunca gerçekleştirilecek gönül bağı etkinlikleri, sportif faaliyetler, tematik geziler ve eğlence programları ile buradan pek çok güzel anıyla ayrılacağınızı umuyorum dedi.