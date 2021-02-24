Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile görüştü

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret etti. Edremit Belediye Başkanlığı'nın yanısıra Ege ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürüten Arslan'ın ziyaretinde Germencik Belediyesi'nin birliğe üyeliği konusu konuşuldu.

Belediyeler arası karşılıklı işbirliği, dayanışma ve müşterek proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması gibi bir misyona sahip olan birliğin içerisinde Germencik'in bulunmasından büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Başkan Arslan ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ederek İNYA ürünlerinden hediye etti. Öte yandan birliğe katılım hususunda Mart ayında gerçekleşecek olan belediye meclis toplantısında gündeme alınacağı ve görüşülerek karara bağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyeler arası işbirliğinin sağlanması ve iyi ilişkilerin kurulması bizim de nihai hedeflerimiz içerisinde diyerek şunları kaydetti “Edremit Belediye Başkanımız aynı zamanda Ege ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten Sayın Selman Hasan Arslan ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ege ve Marmara Belediyeler Birliğine üye olmamız konusunda tekliflerinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık. Halihazırda belediyeler arası işbirliği ve dayanışmanın sağlanması bizim de nihai hedeflerimiz içerisindedir. Bu çerçevede konuyu meclis gündemimize alacağız. Umarım bu birlik hem ilçemize hem de birlik içerisindeki diğer belediyelerin bulunduğu yerlere büyük katkı sağlar. Tekrardan Arslan ve beraberinde bulunan misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.