EFAK, olası bir afete hazır

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda bulunan tırmanma duvarında eğitimlerini gerçekleştiren Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) üyeleri, doğada arama kurtarma, lider tırmanışı ve emniyet alma konularında eğitim gördü. Doğada arama kurtarma vakalarında kullanacakları teknik ve yöntemleri içeren eğitim tam gün devam ederken, EFAK üyeleri, eğitimin ilk bölümünde dağcılıkta kullanılan ipler, iplerin özellikleri, düğümler, dağcılıkta kullanılan ekipmanların özellikleri, kullanım alanları ve malzemelerin çeker güçleri, emniyet alma, lider tırmanışı ve iple iniş teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Eğitimin ikinci etabında ise tırmanma duvarında lider tırmanışı, top rope tırmanış, emniyet alma konularında uygulamalı eğitimler verildi. Yapılan eğitimler ile EFAK üyelerinin, olası bir afet ve acil durumlara müdahalelerde daha yerinde ve hızlı hareket etmeleri amaçlanırken, eğitimlerin rutin aralıklarla devam edeceği bildirildi.