EFAK umut olmaya devam ediyor

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) timi, 6 Şubat Depremi'nde büyük yıkıma uğrayan illerden biri olan Malatya'da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, enkaz altındakilere hayat ışığı olmak için elleriyle umut kazıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde on binlerce canımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Şehirlerdeki yapıların yerle bir olduğu şiddetli sarsıntılarda binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları için afetin ilk günü yola koyulan ve tam donanımlı ekipmana sahip, 11 kişilik profesyonel ekipten oluşan EFAK timi, Malatya'da çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki diğer arama-kurtarma ekipleri ile koordineli çalışan EFAK, hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü zorlu şartlarda bir canın daha hayata tutunması için çabalıyor. EFAK timi, araç ve teçhizat kullanılamayan yerlerde ise elleriyle moloz yığınlarını kazarak vatandaşlara umut oluyor.