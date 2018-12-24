İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efe Spor evinde mağlup oldu

Türkiye Basketbol 2.

Lig A Grubunda mücadele eden Efe Spor, kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa ekibi Haliliye'ye 75-68 mağlup oldu.


Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabada ilk periyottan itibaren Şanlıurfa ekibi Haliliye üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyodu 17-19 konuk ekibin üstünlüğü ile biten müsabakanın ikinci periyodu da 35-41 sona erdi. Üçüncü periyotta 55-55'lik skor ile eşitliği yakalayan Efe Spor dördüncü ve müsabakanın son periyodundan da 68-75 ayrılarak mağlup olan taraf oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.