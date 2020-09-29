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Efeders Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi tarafından Efelerli öğrencilerin hizmete sunulan ve en kapsamlı dijital eğitim platformu olan Efeders TV, gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.


Pandemi sürecinde Efelerli öğrencilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen Efeders Dijital Eğitim Platformu, videolu ders anlatımları, online deneme sınavları ve online kitaplar ile öğrencilere hizmet verecek.



Efeler Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan platformun tanıtım toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yerel yöneticiler olarak bizler, halkımızın yanında olacağız ama asıl görevimizin gelecek nesil olan çocuklarımızın eğitimine yapacağımız katkı olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda 10 ay önce hazırlıklarına başladığımız platformumuzu hayata geçirdik. Pazartesi gününden itibaren Efeler'deki 52 bin öğrencimize bu şifreleri dağıtacağız. Onların eğitimden, bilgi edinmeden, öğrenmeden geri kalmamalarını sağlayacak bir dijital platforma sahip olmalarına katkı yapacağız. Bunu çok önemsiyorum, çünkü geleceğimiz onlar. 52 bin öğrencimize ücretsiz olarak, evinde internet ve bilgisayar olan çocuklarımız o şifreler ile girerek eğitimlerini alabilecek. Evinde internet, bilgisayar olmayan çocuklarımızı da düşündük. Ekonomik durumu müsait olmayan çocuklarımız için belirlediğimiz mahallerimize de Dijital Eğitim Merkezi adıyla sınıflar kurduk. Bizim görevlilerimizin nezaretinde öğrencilerimiz gelip, orada derslerini çalışabilecekler” dedi.



Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından Ovaeymir Mahallesinde ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için hizmete sunulan Dijital Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Programa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın ve Muğla Milletvekilleri, CHP ve İYİ Parti İl ve İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

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