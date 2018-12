EFEKOM eğitim kampına ev sahipliği yaptı

İmamköy Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen eğitimin ilk gününe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı ve EFEKOM Başkanı O. Derya Tıkır katılarak arama ve kurtarma ekiplerine destek verdi. 2 gün boyunca eğitim alan ekipler çadırlarda konakladı. Doğal ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde, Aydın Afet Acil Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama ve kurtarmada kullanılan ekipmanlar gönüllü ekiplere tanıtılarak kullanımı konusunda bilgilendirildi. Eğitimde ayrıca protokol üyeleri ve ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşe katılarak bölgede bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi alanlarda incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi olarak ilimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'de yaşanabilecek afet ve acil durumlara her an hazırlıklı olmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden EFEKOM Başkanı O. Derya Tıkır, "Geçtiğimiz yıllarda EFEKOM himayesinde gönüllü personellerden oluşan Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibimizi (EFAK) kurduk. Ekibimiz kurulduğu günden bu yana belirli aralıklarla çeşitli eğitimler alıyor. Diğer gönüllü ekiplerin katılımıyla 2 gün dolu dolu eğitimlerle geçecek bir kamp organize ettik. Ekiplerimiz kış ayında zor arazi şartlarında birçok eğitimi başarıyla tamamladılar. Ekibimiz başta olmak üzere belediyemizin tüm müdürlükleri ekipmanları ile her zaman görev almaya hazırız. Bizlere bu imkanı sunan Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim Kampına Aydın Afet Acil İl Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu, Umut Arama Kurtarma Derneği, Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK), Türk-Can Kurtarma, Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED), Nazilli Afet Acil Haberleşme Derneği (TRAC) ekipleri, AYDOS Doğa Sporları katıldı.