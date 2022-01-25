Efeler 09, Antalya kampını tamamladı

Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), devre arasında gerçekleştirdiği Antalya Kemer'deki 10 günlük hazırlık kampını oldukça verimli bir şekilde tamamladı. Yeşil beyazlı ekip, kampta oynadığı 4 hazırlık maçından 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılırken, oyuncuların her biri forma şansı buldu. Teknik Direktör Veyis Kanber ve yardımcıları Sururi Yenice, Erman Kırmızı, Bülent Okkan ve Ahmet Bayram öncülüğünde sezonun ikinci yarısına yoğun bir idman ve maç programıyla hazırlanan Efeler 09, hafta sonunda deplasmanda oynayacağı kritik Alaçatıspor maçının hazırlıklarına da start verdi.

“Yeşil-beyazlılar umut verdi”

Efeler 09 SFK, kamptaki ilk karşılaşmasını BAL 4. Bölge 3.Grup'ta mücadele eden Antalya ekibi Kepez Belediyespor ile oynadı. İlk karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Aydın temsilcisi, ikinci maçını ise BAL 8. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesir temsilcisi lider Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynadı. İkinci hazırlık maçını da 1-0 kazanmasını bilen Efeler 09 SFK, ikinci galibiyetini aldı. Üçüncü hazırlık maçını 8. Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Tekirdağ ekibi lider Çerkezköy 1911 Doğanspor ile oynayan Efeler 09 SFK, bu karşılaşmadan 4-2'lik skorla mağlup ayrılırken, hazırlık maçlarında tüm oyuncular, forma şansı buldu. Kampın son hazırlık karşılaşmasını 5. Bölge 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Ankara TKİ Spor ile oynayan Efeler 09 SFK, bu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılarak Antalya'daki hazırlık kampını tamamladı.

“2 yeni transfer”

Antalya'daki kamp sürecinde 2 yeni transfer yapan yeşil beyazlılar, 3. Lig ekibi Çarşambaspor'dan sol bek oyuncusu Mustafa Muhammet Doğan ve yine 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'dan Muhammed Emir Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Ligin ikinci yarısında 10. hafta mücadelesinde zirve takibini sürdüren ve 3 puan gerisinde olan İzmir ekibi Alaçatıspor ile karşılaşacak olan lider Efeler 09 SFK, 3 günlük iznin ardından kritik maçın hazırlıklarına Efeler'deki Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri'nde başladı.