Efeler 09 SFK 1-1 Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından olan Efeler 09 SFK, Antalya kampında hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan yeni transferleri ile sezona güçlü bir başlangıç yapmaya çalışan yeşil-beyazlılar bir yandan da hazırlık maçlarına devam ediyor. Kamp sürecinde ikinci hazırlık maçına çıkan Efeler 09 SFK, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Mücadelelere sahne olan karşılama sonunda Aydın temsilcisi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibin tek golünü Mahmut Emin Kabul, frikik vuruşundan kaydetti.

Efeler 09 SFK Yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Efelerimiz, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Belediye Kütahyaspor ile oynadı. Yeşil beyazlı ekibimiz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı, Kulüp Başkanımız Eymen Atay, yöneticimiz Yasin Akın ve daha önce Efeler Kaymakamı olan şu anki Serik Kaymakamı Cemal Şahin birlikte izledi. Takımımızın tek golünü 54. dakikada Mahmut Emin Kabul frikikten kaydetti” ifadelerine yer verildi.