Efeler 09 SFK: 1 - Karşıyaka: 2

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK ikinci hazırlık maçında Lig 1.Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Karşıyaka ile karşılaşırken, İzmir ekibi sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Adnan Menderes Stadı'nda oynanan maçta her iki takım da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerde, hayatını kaybeden vatandaşlar için, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Efeler 09 SFK, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Yeşil beyazlı ekibimizin tek golünü 2.dakikada Rıdvan Bingöl kaydetti.