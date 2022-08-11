Efeler 09 SFK 2 - 0 Etimesgut Belediyespor

Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Afyon kampının ikinci etabında ilk hazırlık karşılaşmasını TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile oynadı. Rakip takımın ikinci yarıya devam etmeme talebi üzerine sadece ilk 45 dakikası oynanan mücadelede Efeler 09 SFK sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin 18.dakikasında Efeler 09 SFK'dan Adnan Gülen sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi, kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncu, rakip savunma oyuncuları tarafından yere düşürüldü ve takım penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Kurt, skoru 1-0 yaptı. 27.dakikada ise Kaan Yılmaz ile İshak Kurt'un rakip sahada presi sonuç verdi. Topu kapan İshak, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve uzak köşeye düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Maçın ilk yarısı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıya rakip takım çıkmama kararı aldı ve maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.