Efeler 09 SFK: 2 - Aydın Yıldızspor: 0

Bölge 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 11.Hafta maçında Aydın Yıldızspor ile karşılaştı. Adnan Menderes Stadı'nda 55 gün sonra seyirciyle buluşan yeşil beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Efeler 09 SFK, 23.dakikada Sabutay Alper Bayülken'in savunma arkasına attığı uzun topla buluşan Süleyman Çelik'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 33.dakikada Gökhan Demir'in ceza sahası içine kestiği kavisli ortayı güzel bir vuruşla tamamlayan İshak Kurt, takımını ikinci golünü kaydetti: 2-0. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan yeşil beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 29 yaparak liderliğini sürdüren Efeler 09, namağlup serisini de devam etti.