Efeler 09 SFK: 5 - Gümüşhanespor: 1

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'u 5-1 mağlup etti.

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, devre arası hazırlıkları çerçevesinde 1 hafta sürecek Antalya kampını sürdürüyor. Antalya kampındaki ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Efeler 09 SFK'ya galibiyeti getiren golleri; 17' ve 88'de Aytaç Deniz, 44' ve 51'de Adnan Gülen ve 90'da Ömer Turan kaydetti.

Maçtan dakikalar

-17.dk Süleyman 'ın yerden sert ortasında Aytaç Deniz altı pas içinde plaseyle topu ağlara yolladı 1-0.

-44.dk Gökhan in ceza sahası içine ortasında Süleyman gelişine vurdu kaleci kurtardı. Dönen topu arkadan gelen Adnan düzgün bir vuruşla tamamladı. 2-0.

-51.dk Aytaç 'ın sağdan serbest vuruşuna arka direkt iyi yükselen Sabutay kafayla Adnan a indirdi. Adnan altı pas içinde gelişine topu ağlara gönderdi. 3-0.

-53.dk rakip skoru ikiye indirdi. 3-1.

-88.dk Aytaç rakip takim savunmasındaki hatada topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya topu ağlara gönderdi. 4-1.

-90.dk Aytaç 'ın ara pasında Ömer kaleci ile karşı karşıya topu ağlara gönderdi. 5-1.