Efeler 09 SFK Akbulut'u renklerine bağladı

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), ara transfer döneminde üçüncü transferini gerçekleştirerek 3.Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nden sağ kanat oyuncusu Emre Akbulut'u kadrosuna kattı.

Futbola Aydın'da başlayan ve altyapısında devam ettiği Aydınspor 1923'te ilk kez profesyonel kariyerine adım atan 23 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Akbulut, sırasıyla Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor ve son olarak Darıca Gençlerbirliği'nde forma giydi. Aydınspor 1923'te Gelişim Ligleri'nde Türkiye Şampiyonluğu ve Kuşadasıspor'da Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu başarısı bulunan Aydınlı futbolcu, BAL'da 29 maçta 3, 3.Lig'de ise 53 maçta 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda 4 maç oynayan Emre Akbulut, burada da 1 kez gol sevinci yaşadı.

Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Ligin ikinci yarısında yeşil beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferimiz Emre Akbulut'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.