Efeler 09 SFK devre arasında Antalya'da güç depolayacak

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, devre arası hazırlıkları çerçevesinde 1 hafta sürecek Antalya kampına yaptığı idmanla başladı.

Kentteki bir oteldeki kamp döneminde yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Veyis Kanber ve yardımcılarının programı doğrultusunda üç hazırlık maçı yapacak. Aydın temsilcisi, 3 Ocak Salı günü 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, 6 Ocak Cuma günü 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Belediye Kütahyaspor ve son olarak 8 Ocak Pazar günü de yine 1.Grup ekibi Nevşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 9 Ocak Pazartesi günü sabah idmanının ardından sona erecek Antalya kampı sonunda Efeler 09 SFK, Aydın'a dönüş yapacak.