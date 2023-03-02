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Efeler 09 SFK Külekci'yi renklerine bağladı

TFF 3.

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, 3.Lig 2.Grup ekibi Ergene Velimeşespor'dan stoper Furkan Külekci'yi renklerine bağladı.



Futbola Gebze Balçık Köyüspor'da başlayan 25 yaşındaki Furkan Külekci, daha sonra Tuzlaspor altyapısında gelişimini tamamladı ve profesyonel kariyerine başladı. Furkan Külekci sırasıyla Manavgatspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve son olarak Ergene Velimeşespor'da top koşturdu. Başarılı stoper, BAL'da 5, Lig'de 53, TFF 2.Lig'de 44 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta görev yaptı.



Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Ligin ikinci yarısından itibaren formamızı terletecek olan Furkan Külekci'ye hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi.

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