Efeler 09 SFK, son hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı

Antalya kampında son hazırlık maçına çıkan Efeler 09 SFK, karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından olan Efeler 09 SFK, Antalya kampında hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan yeni transferleri ile sezona güçlü bir başlangıç yapmaya çalışan yeşil-beyazlılar bir yandan da hazırlık maçları yapıyor. Kamp sürecinde son hazırlık maçına çıkan Efeler 09 SFK, Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelelere sahne olan karşılama sonunda Aydın temsilcisi, sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 2 ve 66. dakikada Emre Akbulut ile 21. dakikada Serdar Sudun kaydetti.

Efeler 09 SFK Yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Takımımız, Antalya kampının üçüncü ve son hazırlık karşılaşmasında 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. Yeşil beyazlı ekibimiz rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Takımımıza galibiyeti getiren golleri, 2 ve 66. dakikada Emre Akbulut ile 21. dakikada Serdar Sudun kaydetti. Efelerimiz, yarın sabah yapacağı son idmanla Antalya kampını tamamlayacak ve Aydın Efeler'e dönecek” ifadelerine yer verildi.