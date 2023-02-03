Efeler 09 SFK, Sudun ile yolları ayırdı

Lig 3. Grup takımlarından olan Efeler 09 SFK Serdar Sudun ile yollarını ayırdı.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, takımda 1 buçuk sezondur forma giyen Serdar Sudun ile yollarını ayırdığını duyurdu. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, “Takımımızda 1 buçuk sezondur forma giyen ve geçen sezon şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan orta saha oyuncumuz Serdar Sudun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Serdar Sudun'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.