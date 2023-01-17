Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Kanber: "Daha çok kazanma isteğiyle diğer maçlara hazırlanacağız"

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber Artvin Hopaspor maçını değerlendirerek, "Bu maçtan gerekli dersleri çıkarttık. Daha çok kazanma isteğiyle diğer maçlara hazırlanacağız" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, hafta sonu konuk ettiği Artvin Hopaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, "Çok iyi başladığımız karşılaşmada öncelikle Aytaç Deniz'in sakatlığı maç içindeki planlarımızı değiştirdi. Zeminin bozuk olması ve maçın hakeminin göstermiş olduğu kötü niyetli tavır resmen bizi engelledi. Rakibimiz Karadeniz bölgesinden, maçın hakemleri de karadeniz bölgesinden. Hakem atamasını gerçekten yadırgadık. 45.dakikada Süleyman 'ın net penaltı pozisyonuna devam kararı vermesi, rakip takımın vakit geçirmesine göz yumması maalesef bizi haklı çıkardı. Penaltı verilse golü bulsak ikinci yarıda her şey çok başka olurdu. Bu pozisyon maçın kırılma anıydı. Evimizde, seyircimizin önünde 3 puan kaybettik. Ligin ikinci yarısı zaten zorlu geçecek. Ancak federasyonun hakem atamalarında daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Artvin Hopa maçını geride bıraktık. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarttık. Daha çok kazanma isteğiyle diğer maçlara hazırlanacağız" dedi.