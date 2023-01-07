Efeler 09 SFK'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

Lig 3. Grup takımlarından olan Efeler 09 SFK'da Göksal Özkara ve Fatih Bozok ile yollar ayrıldı.

Lig 3. Grup takımlarından Efeler 09 SFK, Antalya kampında hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan yeni transferleri ile sezona güçlü bir başlangıç yapmaya çalışan yeşil-beyazlılar bir yandan da bazı futbolcular ile yollarını ayırıyor. Efeler 09 SFK yaptığı açıklama ile Göksal Özkara ve Fatih Bozok ile yollarını ayırdığını duyurdu. İki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirten Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Geçen sezon şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan ve takımımızda 1 buçuk sezondur forma giyen Fatih Bozok ve Gösal Özkara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum" dedi.