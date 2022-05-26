Efeler 09 SFK'da genel kurul yapıldı

Bölge'de şampiyon olarak ilk sezonunda profesyonel 3.Lig'e yükselen Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Çeştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda, yeni kulüp başkanı oy birliği ile Avukat Eymen Atay oldu.

Efeler Belediye ve önceki Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın da katıldığı olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet raporları ve gelir gider tablosunun açıklanmasının sonrasında yeni yönetim kurulu seçimi oy birliği ile yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen oylamada yeni kulüp başkanı Aukat Eymen Atay oldu. Atay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesi; Mustafa Erhan Köse, Kutluhan Alper, Efecan Sadegönül, Uğur İşitman, Atilla Deniz Polat ve Yasin Akın'dan oluştu.

Öte yandan Kulübün Onursal Başkanı oy birliği ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay seçildi.

Kulüp Başkanımız Eymen Atay yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon BAL'a fazla olduğumuzu gösterdik ve hedefimiz olan ilk şampiyonluğa ulaşarak Efeler'imize profesyonel bir futbol kulübü kazandırdık. Bu sezon da yeni yönetimimizle birlikte Efeler'in daha üst liglerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Efeler'i hak ettiği yere taşıyacağız. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.