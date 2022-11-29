Efeler 09 SFK'lı İshak gol krallığına zirveye oturdu

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK oyuncusu İshak Kurt, hafta sonu oynanan Çankaya FK maçında attığı golle toplamda 9 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye oturdu.

Lig 3. Grup'ta yer alan Efeler 09 SFK futbolcusu 29 yaşındaki İshak Kurt sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligdeki gol perdesini 4. hafta oynanan Akhisarspor maçındaki 3 gol ile aralayan Kurt sonrasında 8. haftadaki Muşspor maçında 2, 9. haftadaki Osmaniyespor maçında 1, 10. haftadaki Sapanca Gençlikspor maçında 1, 13. haftadaki Bergamaspor maçında 1 ve son olarak 14. haftadaki Çankaya FK maçında 1 gol atarak toplamda 9 kez rakip takım filelerini havalandırdı. Attığı gollerin 6'sını ayak, 2'sini penaltı, 1 tanesini de kafa golü olarak kaydeden Kurt yeşil-beyazlı taraftarın beğenisini topladı. Çankaya FK maçında arttığı gol ile 9 gole ulaşan İshak Kurt, Yeni Çarşılı Murat Can Bölükbaşı'nı yakalayarak Lig 3. Grup'ta gol krallığına ilk sıraya yerleşti.