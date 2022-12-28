Efeler 09 SFK'nın ilk yarı karnesi

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), 3.Lig'e yükseldiği ilk yılında ilk yarıyı liderin 6 puan gerisinde 27 puanla 5. sırada tamamladı. Play-Off potasında tamamladığı ligin ilk yarısında yeşil beyazlı ekip aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur'a kadar yükselerek de, tüm Aydın ve Türkiye genelinde büyük takdir topladı.

Göstermiş olduğu bu başarılı grafikte Efeler 09 SFK, ligde oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 26 kez havalandıran yeşil beyazlı Aydın temsilcisi, kalesinde de 15 gol gördü. Efeler 09 SFK, 3.Lig'deki ilk yılında aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele etti. Kupa serüvenine 2.Tur'dan başlayan Yeşil beyazlılar, 2.Lig ekibi Somaspor'u deplasmanda penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti. Ardından 3.Tur'da 1.Lig ekibi Altay ile İzmir'de karşılaşan Efeler 09, burada da rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını 4.Tur'a yazdırdı. 4.Tur'da Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile mücadele eden Aydın temsilcisi, güçlü rakibine karşı iyi bir performans sergilese de sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Geçen sezondan kaleciler Göksal Özkara, Alper Özdemir, savunmacılar Sabutay Alper Bayülken, Recep Daylak, Gökhan Bulut, orta saha ve kanat oyuncular Serdar Sudun, Süleyman Çelik, Hakan Can Durdu, Furkan Çarkçı Fatih Bozok ve forvet İshak Kurt olmak üzere 11 oyuncuyu kadrosunda tutan Efeler 09 SFK, yeni sezon için 13 transfer yaparak 3.Lig'e ‘merhaba' dedi. Yeni bir kulüp olmasına karşın hem yönetim, hem de kadro kalitesiyle mütevazi bir takım olan yeşil beyazlılar, ligdeki konumu itibariyle hem Aydınlılar hem de Türkiye genelindeki spor kamuoyunda büyük yankı uyandırmayı başardı.

Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta büyük pay sahibi isimlerden biri olan ve kulüpteki ikinci sezonunda göstermiş olduğu performansla takımına büyük katkı sağlayan 30 yaşındaki golcü forvet oyuncusu İshak Kurt, attığı 13 golle 3.Lig'de gol krallığında 1. sırada yer alıyor. Attığı birbirinden güzel gollerle Aydınlıların gönlünde de taht kuran İshak, takımın şampiyonluk hedefini diri tutan en büyük isimlerden bir tanesi olarak yer alıyor.

İshak'ın yanı sıra bu sezon başında transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Umut Kaya ve kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Süleyman Çelik yaptıkları asistler ile takımın gol yollarındaki en önemli isimlerden olurken, aynı zamanda Deniz 4, Kaya ve Çelik ise 3'er gol atarak takıma büyük katkı sağladı.