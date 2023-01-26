Efeler 15 belediye arasına girdi, projesiyle ödül aldı

Başkan Mehmet Fatih Atay'ın önderliğinde hayata geçirilen projeler ile Efeler'in adından söz ettiren Efeler Belediyesi, anlamlı bir ödüle layık görüldü.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın liderliğinde hayatın her alanına dokunan projelere imza atan Efeler Belediyesi, bir kez daha ödül kazandı. Efeler Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından inanç turizminin geliştirilmesine destek olmak ve belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen ‘Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe başkanlığında toplanan jüri üyeleri projelerde yenilikçi, etkin, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilirlik kriterlerini göz önünde bulundurdu.

Yarışmaya ‘İpek Yolumuz İnanç Koridorumuz' isimli projesi ile katılan Efeler Belediyesi ise ödül kazandı. Jüri üyeleri tarafından detaylıca incelenen ve açıklanan yarışma sonucuna göre Türkiye'de sadece 15 belediye ödüle layık görüldü. Efeler Belediyesi başarılı projesi ile 15 belediye arasına girerek ödülünü aldı.

TBB hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde Efeler Belediyesi'ni temsil eden Başkan Vekili Abidin Arslan'a ödülünü, TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.