Efeler 4'üncü Kitap Kafe'ye kavuşuyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 'Marka Kent Efeler' vizyonu için hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafe'nin 4'üncüsü Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Başkan Atay'ın 2022 yılının ilk hizmeti olan 4'üncü Kitap Kafe, 16 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı 623 Sokak adresinde düzenlenecek törenle hizmete girecek. Kitap Kafe'nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet eden Başkan Atay, “4'üncü Kitap Kafe'miz için hazırlıklarımızı tamamladık. Çarşamba günü yapacağımız açılışla bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Efeler halkını kitap kafemizin açılışına bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.

Önceki üç şubesi Adnan Menderes, Girne ve Orta Mahalle'de açılan Kitap Kafe projesi vatandaşların takdirini toplamış, kitaplıkları Efeler halkının bağışladıkları eserlerle oluşturulan kitap kafeler kısa zamanda gençlerin ders çalışıp, kitap okumak için sıklıkla tercih ettikleri adresler haline gelmişti. Gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkan Atay, kitap kafelerin sayılarının artacağını açıklamıştı.