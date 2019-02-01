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Efeler adayı Ümmet Akın çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Ümmet Akın, 1. Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafı ile bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Akın'a MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ile yönetimi eşlik etti. Sanayi esnafı, Büyükşehir ve Efeler Belediyesi'nin 2014 yerel seçimlerinden bugüne kadar hizmet etmediklerinden yakındı. Akın'a dert yanan esnaf, "Efeler'de oyumuzu size ve Büyükşehir'de ise Mustafa Savaş beyefendiye vererek 2019 Mart ayından itibaren hizmetle buluşmak istiyoruz" dedi.


Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, 2019 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir'de Mustafa Savaş'la koordineli bir şekilde hizmet atağına geçeceklerini vurguladı.

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